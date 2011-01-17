В Украине впервые за много лет упала рождаемость

За первые 11 месяцев 2010 года в Украине родилось 456,9 тысяч младенцев, что на 14,5 тысяч меньше, чем в 2009 году, а показатель природной убыли населения вырос с 172,6 тысяч в 2009 году до 181,5 тысяч в 2010.

Согласно данным экспресс-выпуска Государственного комитета статистики Украины, опубликованному 17 января, падение рождаемости и рост убыли населения с 2005 года зафиксирован впервые.

Вместе с тем, показатели смертности также продолжают падать: если с января по ноябрь 2009 года в Украине умерло 644 тысяч чел, то за аналогичный период 2010 года - 638,4 тысяч человек.

Таким образом, как сообщает Госкомстат, по состоянию на 1 декабря 2010 года численность населения в Украине составила 45 795 911 человек.

По состоянию на 1 декабря 2010 года наименьшая численность населения была, как и ранее, в Черновицкой области (904,4 тысяч), Волынской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Черниговской (от 1 до 1,1 млн человек), Николаевской, Ровенской, Сумской (от 1,1 до 1,2 млн человек), Житомирской, Закарпатской, Черкасской (от 1,2 до 1,3 млн человек). Больше всего жителей проживало в Донецкой области (4 435,6 тысяч), Днепропетровской (3 338,2 тысяч), Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской (от 2 до 3 млн человек) областях. В Киеве проживало 2 797,6 тысяч человек, в Севастополе - 380,8 тысяч чел.

Наименее урбанизированными (менее 50% городского населения) были Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Наиболее урбанизированными (более 2/3 городского населения) были Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская и Харьковская области.

В январе-ноябре 2010 года население увеличилось в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Севастополе. Кроме того, положительный прирост городского населения зафиксирован в Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Наиболее заметна убыль населения (более 0,7%) в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, при чем последняя по-прежнему является лидером этого негативного процесса, где сельское население за 11 месяцев сократилось на 2,14%. Максимальная убыль городского населения зафиксирована в Луганской области - 0,85%.

Наименьшая рождаемость (менее 10 младенцев на 1000 чел) была зафиксирована в Донецкой, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, наивысшая (более 14 младенцев на 1000 чел) - в Волынской, Закарпатской и Ровенской областях. При этом рост рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 2009 года был зафиксирован лишь в Херсонской области (на 105 младенцев), во всех остальных регионах рождаемость в большей или меньшей мере снизилась.

Наивысшая смертность (более 17 на 1000 чел) была зафиксирована в Кировоградской, Луганской, Сумской и Черниговской областях, наименьшая (менее 12 на 1000 чел) - в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве. При этом, несмотря на падение смертности по сравнению с аналогичным показателем 2009 года в целом по стране, в ряде регионов она незначительно выросла: в Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Черновицкой областях, Автономной Республике Крым, а также городах Киеве и Севастополе.

Из умерших за первые 11 месяцев 2010 года в Украине 638,4 тысяч человек 424,7 тысяч умерли от болезней систем кровообращения, 81,2 тысяч - от новообразований, 39,6 тысяч - от внешних причин (включая 8,4 тысяч самоубийств и 5,4 тысяч несчастных случаев на транспорте), 24,5 тысяч - от болезней органов пищеварения, 17,7 тысяч - от болезней органов дыхания, 13,3 тысяч - от инфекционных и паразитарных болезней (включая 7 тысяч от туберкулеза и 5 тысяч от болезней, обусловленных наличием ВИЧ). Причина смерти 19,3 тысяч украинцев не уточнена или неизвестна.

Миграционная убыль населения в Украине по сравнению с 2009 годом также выросла и в январе-ноябре 2010 года составила 14,5 тысяч человек (против 11,8 тысяч).

В Украине также продолжает падать количество браков, достигнувшее максимума в 2007 году (379,6 тысяч за январь-ноябрь) - 290,6 тысяч в 2010 году против 302,6 тысяч в 2009. Однако, также с 2005 года неуклонно падает и количество разводов - 119,4 тысяч за первые 11 месяцев 2010 года против 132,2 тысяч за тот же период в 2009 году.

Напомним, в третьем квартале 2010 года рождаемость в Украине, по сравнению с первыми двумя кварталами года, выросла во всех регионах, кроме Харьковской и Днепропетровской областей.

В 2009 году численность населения Украины сократилась на 0,4%, или на 180,8 тысяч человек по сравнению с началом года.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 миллионов 415,5 тысяч человек.

korrespondent.net