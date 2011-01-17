Длительные отношения берегут здоровье

Долгосрочные отношения защищают от депрессии, курения и алкоголизма, считают ученые из университета Отаго в Новой Зеландии. При этом, по их мнению, совершенно не обязательно вступать в брак.

Ученые собрали материал о более чем 1000 новозеландцев. Когда участникам эксперимента было от 25 до 30 лет, им задали вопросы об личной жизни в течение последнего года и проверили их на наличие депрессии, тревожного расстройства, фобий и зависимостей от психоактивных веществ.

Выяснилось, что наличие более длительных отношений коррелирует со снижением вероятности психологических проблем.

Так, до 30 лет признаки депрессии обнаружились только у 15,6 процента из тех, кто состоял в длительных отношениях, и у 23 процентов среди тех, у кого романы были короткие. Меньше всего – 9,2 процентов – случаев депрессии оказалось среди тех, чьи отношения длились более пяти лет.

Аналогично снизилась и вероятность развития алкогольной или другой наркотической зависимости среди тех, кому повезло иметь продолжительные стабильные отношения в течение нескольких лет.

Кстати, американские ученые выяснили, что долгосрочные отношения позволяют снизить влияние на человека факторов стресса, улучшая не только душевное здоровье, но и физическое.

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