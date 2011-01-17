Украину ждет широкая амнистия для детей, находящихся за решеткой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимой специальную широкую амнистию и помилование для детей, находящихся за решеткой.

Об этом глава государства заявил во время встречи с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В частности, по просьбе Президента Н.КАРПАЧЕВА подала свое виденье наиболее проблемных моментов в этой сфере.

Особенное внимание собеседники уделили подготовке к 20-летию ратификации Украиной Конвенции ООН по правам ребенка. Президент, в частности, говорил о том, как защитить наиболее обездоленных детей и дал поручение правительству обеспечить проведение всех мероприятий, связанных с 20-летием ратификации Украиной Конвенции ООН о правах ребенка, которые будут происходить в феврале этого года.

Кроме этого, В.ЯНУКОВИЧ обсудил с омбудсманом проведение общей амнистии, которой в Украине не были два года.

Глава государства также заострил внимание на вопросе нарушений прав человека во время задержаний и арестов.

Президент обратился к стражам порядка и судьям Украины с требованием не допускать злоупотребления правом на аресты и применять эту меру лишь как исключительную меру пресечения, отметив, что против злоупотреблений правом на аресты.

При этом Президент обратил внимание на необходимость неуклонного соблюдения стражами порядка и судьями требований Конституции Украины, норм Уголовно-процессуального кодекса, других законов и решений Европейского Суда по правам человека.

В свою очередь Н.КАРПАЧЕВА подчеркнула важность позиции Президента относительно принятия в парламенте закона о доступе к публичной информации.