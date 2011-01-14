Украина запретила ввоз из Болгарии восприимчивых к ящуру животных
15:10, 14 января 2011Страна
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Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил с 10 января ввоз в Украину из Республики Болгария восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них.
Об этом УНИАН сообщили в Госкомветмедицины Украины.
Сообщается, что запрет введен в связи с сообщением Международного противоэпизоотического бюро о регистрации заболевания животных ящуром на территории Болгарии.
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