Украина запретила ввоз из Болгарии восприимчивых к ящуру животных

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил с 10 января ввоз в Украину из Республики Болгария восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомветмедицины Украины.

Сообщается, что запрет введен в связи с сообщением Международного противоэпизоотического бюро о регистрации заболевания животных ящуром на территории Болгарии.