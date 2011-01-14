Украина запретила ввоз из Болгарии восприимчивых к ящуру животных

15:10, 14 января 2011
Страна
0

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил с 10 января ввоз в Украину из Республики Болгария восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомветмедицины Украины.

Сообщается, что запрет введен в связи с сообщением Международного противоэпизоотического бюро о регистрации заболевания животных ящуром на территории Болгарии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter