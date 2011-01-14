Что такое экологически чистые продукты и стоит ли их покупать

Понятие "полезный продукт", благодаря маркетологам, сегодня превратилось в синоним к словам «органический», а значит - «дорогое». Попробуем разобраться что такое экологически чистые продукты и стоит ли за них переплачивать.

Приставку «эко» получают товары, изготовленные без или с минимальным использованием химикатов, за определенными стандартами. При этом их производство не наносит вреда окружающей среде. Экологически чистые продукты, прошедшие процесс проверки и сертификации, называют органическими.

Для их выращивания запрещено использовать нитраты, пестициды и удобрения, а для изготовления - искусственные красители и генетически модифицированные организмы (ГМО). Мясо-молочная продукция может называться органической только при условии, что животных кормили исключительно натуральными кормами.

Чистое и безвредное производство обходится дороже, но за собственную безопасность и сохранение здоровья покупатели готовы платить больше. Пока на рынке будет спрос, будет и предложение. На сегодня в Украине существует более 120 хозяйств-производителей органической продукции, сертифицированных по международным стандартам. Но львиная доля этих товаров реализуется за рубежом. Внутренний рынок Украины сейчас заполонили низкокачественные товары, однако все больше потребителей хотят быть уверенными в качестве приобретаемых товаров.

По данным экспертов компании Appleton Mayer, которые исследовали предпочтения украинцев, оказалось, что 60% покупателей согласны покупать экологически чистые товары, даже если их стоимость будет выше обычных. Относительно стоимости, то покупатель в зависимости от производителя и вида продукции может переплачивать за приставку «эко» на 20-100%.

В Украине пока нет правил, по которым сертифицируют органическую продукцию, поэтому производители, декларируя свой товар, нередко ссылаются на евро стандарты. Продукты, выращенные или произведенные на частном фермерском хозяйстве, скорее всего, не будут иметь ни сертификатов, ни заключения экспертов относительно их органичности. В таком случае только покупатель решает доверять производителю, надеясь на его честность.

Одновременно на Западе действует единый сертификат обозначения органических продуктов. Эмблема выглядит как листок с 12 звезд на зеленом фоне. Именно этот знак на продуктах свидетельствует о экологичности. Такие продукты в Европе проверяют начиная со склада и чистоты почвы, заканчивая условиями хранения и транспортировки.

Елена Ушанова