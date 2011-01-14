В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли 500 человек

В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек.

Власти не исключают, что жертв окажется значительно больше, но выяснить это удастся лишь тогда, когда спасатели доберутся до труднодоступных сейчас населенных пунктов, сообщает радио «Свобода».

Тела более 200 погибших были найдены в городе Терезополис, в штате Рио-де-Жанейро.

Нынешнее стихийное бедствие называют одним из крупнейших в истории Бразилии.