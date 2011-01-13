Членами Муниципальной больничной кассы стала 1 тыс киевлян

В Киеве с начала года членами Муниципальной больничной кассы стали почти 1 тыс. киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации "Муниципальная больничная касса" в Киеве Владимир ДОЛОТ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"В индивидуальном порядке членами Муниципальной больничной кассы стали 13 человек. Мы также уже подписали два коллективных соглашения о коллективном вступлении с двумя крупными заведениями, в одном из которых 800 работающих, а в другом - 80. То есть, около тысячи у нас уже есть", - сказал В.ДОЛОТ.

По его словам, для того чтобы больничная касса смогла исполнять свои обязанности в полном объеме, необходимо, чтобы к такой форме предоставления медицинских услуг ежемесячно приобщалось около 30 тыс. человек.

В то же время В.ДОЛОТ отметил, что медицинские услуги через киевскую Муниципальную больничную кассу будут предоставляться, начиная с конца марта - начала апреля 2011 года, то есть через три месяца после того, как первые члены оплатили свои взносы.

В свою очередь исполнительный директор Житомирской Муниципальной больничной кассы Владимир МЫШКИВСКИЙ сказал, что в Житомире такая форма предоставления медицинских услуг существует уже 10 лет. "На сегодняшний день членами больничной кассы уже являются 193 тыс. человек. Если бы такая форма не была действенной или нужной людям, то каким образом их там можно было бы держать?", - сказал он.

В.ДОЛОТ также отметил, что Муниципальная больничная касса не будет предоставлять услуг по лечению заболеваний, включенных в соответствующие государственные программы. В частности, речь идет о сахарном диабете, онкологии, заболевании крови, заболеваниях, которые передаются половым путем, нарко- и алкозависимость, производственные травмы и др.

"Лечение ОРВИ и гриппа больничной кассой не будет, поскольку считается, что лечение этих заболеваний не нуждается в медикаментозном обеспечении. Но в случае возникновения осложнений от этих заболеваний больничная касса будет обеспечивать людей медицинской помощью в полном объеме - медицинскими препаратами, лабораторными и диагностическими услугами", - подчеркнул исполнительный директор благотворительной организации "Муниципальная больничная касса" в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2010 года в Киеве была зарегистрирована благотворительная организация "Муниципальная больничная касса". В тот же день в банке "Киевская Русь" был открыт расчетный счет 2600694706001, на который все, кто хочет стать членом больничной кассы, могут вносить членские взносы.

Для того чтобы стать членом больничной кассы, необходимо написать заявление и сделать первый взнос в размере 10 грн. После уплаты ежемесячного взноса в размере 30 грн. три месяца подряд человек должен обратиться с платежными документами в офис Муниципальной больничной кассы. После этого выдается удостоверение члена больничной кассы, которое дает право пользоваться медицинскими услугами.

Проект "Муниципальная больничная касса" реализуется в рамках реформирования сферы здравоохранения столицы.