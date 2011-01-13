Погода на завтра

Завтра в Украине ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, на востоке, в Крыму и Приазовье умеренные осадки, днем в северных областях - без существенных осадков.

В Украине местами туман, на дорогах гололедица, в центральных, восточных областях и Приазовье гололед, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (днем в Закарпатье и Прикарпатье 2-7° тепла, ночью в восточной части 2-7° мороза); в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киевской области в пятницу ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.