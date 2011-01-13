В Украине планируется процесс укрупнения вузов

В Украине планируется процесс укрупнения высших учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на пресс-конференции в Киеве член парламентского комитета по вопросам науки и образования Максим ЛУЦКИЙ сообщил, что его комитет планирует сегодня рассмотреть и внести для рассмотрения на этой сессии проект закона о высшем образовании, в котором планируется предусмотреть систему укрупнения вузов.

По словам М.ЛУЦКОГО, в проекте закона предлагается в зависимости от количества студентов давать определение учебного заведения – университет, академия, колледж или профессиональный колледж. «Это очень непростой законопроект, не все его воспринимают, но у нас нет другого пути, необходимо укрупнять учебные заведения», - сказал депутат.

Он сказал, что не может быть такого, чтобы существовало пять национальных гуманитарных, пять национальных технических университетов и т.п.

Также М.ЛУЦКИЙ рассказал, что в законопроекте, одним из авторов которого он является, планируется закрепить на законодательном уровне внешнее независимое оценивание. В частности, будет предлагаться, чтобы вступление в вузы проводилось на базе результатов ВНО, аттестата и вступительных экзаменов на равной основе. Законопроект предусматривает и расширение автономии национальных высших заведений, в том числе и в финансовом плане.

В свою очередь экс-министр науки и образования Украины Станислав НИКОЛАЕНКО предложил профильному комитету ВР не предусматривать четкое количество студентов для определения классификации вузов. «Не пишите в закон, что классический университет – это 10 тысяч студентов. Потому что по этой классификации ни Сорбонна, ни Лондонский университет, ни Кембридж, ни Гарвард не попадут в классификацию классических университетов», - сказал он.

В качестве компромисса С.НИКОЛАЕНКО предложил написать: «как правило, составляет такое-то количество».

Также С.НИКОЛАЕНКО считает, что было бы целесообразнее сделать независимую оценку качества предоставления образовательных услуг высшими учебными заведениями и забрать лицензии в тех, кто не отвечает высоким стандартам. Он предостерег, что не продуманные шаги по закрытию или укрупнению университетов могут вызвать студенческие забастовки, как это было, например, в Сумах несколько лет назад.