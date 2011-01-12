На завтра синоптики обещают дожди с мокрым снегом

Завтра в Украине сохранится облачная погода, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами туманы, слабый гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°; на остальной территории на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 0-5° мороза (в южной части днем 3-8° тепла, в Крыму до 11°).

В столице и Киевской области завтра небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура по области на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве - ночью около 0°, днем 1-3° тепла.