Новый закон защитит бездомных и беспризорных детей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон "Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 декабря 2010года.

Была принята новая редакция Закона "Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей", который уточняет отдельные сроки, изменяет порядок работы некоторых заведений для бездомных лиц и др.

Закон определяет общие принципы социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей, обеспечивает правовое регулирование отношений в обществе, направленные на реализацию бездомными лицами и беспризорными детьми прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законодательством Украины, создает условия для деятельности общественных и благотворительных организаций, работающих в сфере социальной защиты населения.

В соответствии с законом, "государство обеспечивает детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также лицам из их числа, которые до передачи под опеку или попечительство, устройства в детские дома семейного типа, приемные семьи, заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины, взятия под стражу или ареста, приговоренных к ограничению свободы, лишению свободы на определенный срок имели упорядоченное жилье, которое сохранялось за ними, безотлагательное вселение их в эти помещения и возвращение им имущества, которое находилось в этих помещениях на день передачи детей под опеку или попечительство, устройство в детские дома семейного типа, приемные семьи, заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, призыва на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины, взятия под стражу или ареста, ограничения воли, лишения свободы на определенный срок".

В случае невозможности возвращения указанного жилья детям и лицам из их числа соответствующие органы местного самоуправления обязаны на протяжении одного месяца предоставить аналогичное жилое помещение и компенсировать стоимость утраченного имущества в случае, если это имущество не было забрано детьми и лицами из их числа.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет, в случае отсутствия у таких детей жилья, имеют право зачисляться на квартирный и социальный квартирный учет по месту их происхождения или проживания до установления опеки, попечительства, устройства в приемные семьи, детские дома семейного типа, заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, по заявлению опекуна или попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей, администрации заведения, где проживает ребенок, или органа опеки или попечительства.

После достижения 18 лет такие дети, а также лица из их числа после завершения срочной военной службы в ВСУ или по возвращении из мест лишения свободы на протяжении месяца обеспечиваются социальным жильем до предоставления им благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.