Чиновники Минздрава при закупке вакцин присвоили 50 млн

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту присвоения 50 млн. грн. при закупке вакцин.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, по результатам проверки, проведенной ведомством с учетом материалов международного аудита, установлены нарушения во время закупки Министерством здравоохранения Украины вакцины.

Выяснено, что одно из коммерческих обществ г. Киева в феврале 2009 г. заключило с Минздравом Украины договор о поставке вакцины французского производства на сумму более 100 млн. грн.

Зная, что предельный уровень торговой надбавки на вакцины, закупаемые за бюджетные средства, не может превышать 10% оптовой цены производителя, служебные лица министерства завысили цену закупки медпрепаратов с целью завладения бюджетными средствами. Для этого в таможню были поданы поддельные документы о поставке американской компанией этой вакцины по завышенной цене. В действительности, указанные медикаменты украинское предприятие приобрело непосредственно у французского производителя по цене, вдвое ниже, чем заявленная к таможенному оформлению.

Разница между стоимостью оплаченных Минздравом отечественной коммерческой структуре бюджетных средств и настоящей ценой закупки вакцин у французского производителя превышает 50 млн. грн.

По указанному факту Генеральной прокуратурой Украины 5 января 2011 г. возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Проведение расследования поручено следователям Министерства внутренних дел Украины.