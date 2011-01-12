Подписаны изменения к закону о карантине растений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 33 Закона Украины "О карантине растений" о порядка введения и отмены карантинного режима.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 декабря 2010. Законом предусмотрено, что в случае выявления карантинного организма на территориях, на которых располагаются объекты производства, хранения или переработки зерновых, масличных и зернобобовых культур, карантинный режим вводится в пределах соответствующего района.

Помимо этого, вводится норма, согласно которой карантинный режим отменяется органом, принявшим решение о его введении, по представлению соответствующих главных государственных инспекторов по карантину растений или государственных инспекторов по карантину растений.

В решении об отмене карантинного режима обязательно указываются обстоятельства, повлекшие отмену карантинного режима, и время, с которого отменяется карантинный режим.