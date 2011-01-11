Институт кардиологии имени Стражеско отметит 75-летие

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отмечании 75-летия создания Национального научного центра “Институт кардиологии имени академика М.Д.Стражеско” Академии медицинских наук Украины и 125-летия со дня рождения академика Николая Стражеско.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 336 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено рекомендовать Кабинету министров Украины разработать мероприятия по отмечанию 75-летия создания Национального научного центра “Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско” Академии медицинских наук Украины и 125-летия со дня рождения академика Н.Стражеско. В частности, правительство должно провести всесторонний анализ выполнения Государственной программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2006-2010 годы и разработать безотлагательные практические меры по дальнейшему усиления профилактика и лечения артериальной гипертензии в Украине.

Также Кабмину рекомендует провести в сентябре 2011 года Национальный конгресс кардиологов при участии известных ученых-кардиологов мира.

Кроме того, правительство должно выделить по результатам выполнения в первом квартале этого года государственного бюджета Украины на 2011 год необходимые средства для укрепления материально-технической базы национально-научного центра “Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско”, в частности, на приобретение медицинского оборудования магнитно-резонансной томографии и проведение ремонта помещений заведения и др.

Парламент также рекомендовал Министерству здравоохранения Украины, Национальной академии наук Украины, Академии медицинских наук Украины осуществить информационно-профилактические мероприятия по лечению болезней систем кровообращения среди населения.

Национальный банк Украины должен выпустить юбилейные монеты в связи с отмечанием 75-летия создания Института кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско и 125-летия со дня рождения академика Н.Стражеско.