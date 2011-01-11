ГПУ возбудила дело по закупке вакцины

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц одного из ООО, которые в 2009 году заключили с Министерством здравоохранения договор на поставку 450 тысяч единиц вакцины иностранного производства для профилактики тяжелых заболеваний.​

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины выяснили, что медпрепарат был приобретен по завышенным ценам. В результате этих махинаций государству причинены убытки на сумму свыше 50 млн.грн.

Генеральной прокуратурой Украины относительно злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, в 2009 году пост Министра здравоохранения занимал Василий Князевич.

Напомним также, что 17 сентября 2010 года государственная компания «Укрвакцина» подала в федеральный суд Портленда (штат Орегон, США) иск на американскую компанию Olden Group, обвинив ее в мошеннической продаже вакцин и других фармацевтических препаратов.

lb.ua