В Киеве за праздники собрали 285 тыс. грн для 7-ми детдомов

Благотворительная Рождественская ярмарка «Три мешочка. От Николая до Рождества», которая проходила на Майдане Незалежности в Киеве с 16 декабря 2010 года по 9 января 2011 года, собрала почти 285 тыс. грн. для семи детских домов Украины

Как сообщил УНИАН председатель Синодного информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, именно такую сумму удалось собрать с помощью пожертвований, которые люди осуществляли через банкоматы «ПриватБанка», а также бросали в шкатулки, установленные на Майдане Незалежности. Также в эту сумму входят деньги, которые поступали от продажи на ярмарке благотворительных свеч, изготовленных из пластов пчелиного воска.

Собранные средства пойдут в детдом интернатного типа для детей дошкольного и школьного возраста «Барвинок» (Кировоград); детдом семейного типа «Валашское» (Днепропетровская область); в детдом семейного типа “Горохуватка” (Киевская область); в Центр внешкольного воспитания Кировоградского городского совета, общеобразовательную школу-интернат І-ІІІ ст. с содержанием детей-сирот и классами для детей со сниженным зрением; в детдом интернатного типа Кировоградского горсовета “Наш дом”; в Черешенскую общеобразовательную школу-интернат І-ІІІ ст. (Черниговская область); в Мизоцкую специальную общеобразовательную школу-интернат І-ІІ ст. Ривненского облсовета.

Во время закрытия Благотворительной Рождественской ярмарки 9 января подарки получили пятеро детей, которые написали письма Святому Николаю.