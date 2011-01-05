Матери-героини 2009-2010 гг. получили вознаграждение

Матери-героини, которым это звание присвоено в 2009-2010 годах, получили предусмотренное законом единоразовое вознаграждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, на выполнение программы «Украина для людей» главой государства последовательно реализуется политика по системной и долгосрочной поддержке украинской семьи.

В частности, одним из действенных мероприятий поддержки многодетных семей является присвоение почетного звания «Мать-героиня». В 2010 году его получили 19068 матерей.

Отмеченные этой государственной наградой получили предусмотренное действующим законодательством единоразовое вознаграждение, которое составляет 8690 грн. Кроме того, это вознаграждение получили еще около 11 тыс. многодетных женщин, которым почетное звание «Мать-героиня» было присвоено в 2009 году.

В 2011 году почетное звание «Мать-героиня» планируется присвоить более 30 тыс. многодетным матерям.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2010 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА обратилась к Президенту с требованием обеспечить соблюдение прав женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", по выплате единоразовых вознаграждений.

Н.КАРПАЧЕВА обратила внимание главы государства на то, что за последние шесть лет почетное звание "Мать-героиня" присвоено 44806 женщинам. Начиная с 1 января 2008 года, они имеют право на единоразовое вознаграждение. По данным Омбудсмана, на начало четвертого квартала 2010 года эти средства не получили 27125 матерей-героинь, в том числе 11076 женщин, которым это звание было присвоено в 2004-2009 годах. По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, это является грубым нарушением прав многодетных матерей-героинь.

Справка УНИАН. В соответствии с указом Президента Украины от 29 июня 2001 года "О почетных званиях Украины", почетное звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пяти и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

Согласно указу Президента Украины от 25 декабря 2007 года "О единоразовом вознаграждении женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", таким женщинам вознаграждение выплачивается в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для работоспособных лиц. Размер этого единоразового вознаграждения составляет в 2004-2007 годах 6330 грн., в 2008-2009 годах – 6690 грн., в 2010 году – 8690 грн.