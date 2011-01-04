Херсонщина: электричество убило 14-летнего ребенка во время купания

Херсонской области из-за использования самодельного нагревателя во время купания погиб 14-летний ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 31 декабря в селе Семеновка Каховского района в частном жилом доме 14-летний мальчик погиб во время купания.

Предварительно причиной трагедии стало поражение ребенка электричеством, так как его родители для нагрева воды использовали самодельный нагревательный прибор.