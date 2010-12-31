Сумщина: в центре реабилитации детей-инвалидов открыли бассейн

Председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ и председатель областного совета Геннадий МИХАЙЛЕНКО торжественно открыли сегодня бассейн в Сумском областном центре реабилитации детей-инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЧМЫРЬ подчеркнул, что самое большое богатство - дети, а потому «власти делают все возможное, чтобы обеспечить для них комфортные условия жизни, тем более, если это дети с ограниченными физическими возможностями, которые требуют большего внимания и опеки».

«Мы сегодня дарим малышей этот замечательный бассейн, который будет способствовать их комплексной реабилитации, и делать все возможное в дальнейшем, чтобы таких объектов строилось как можно больше», - подчеркнул он.

Директор областного центра реабилитации детей-инвалидов Елена СУЩЕНКО поблагодарила власть за поддержку и понимание. По ее информации, на реконструкцию бассейна было использовано почти 800 тысяч гривен, выделенных из областного бюджета.

«Приятно, что и областная государственная администрации и областной совет повернулись лицом к проблемам детей и готовы им помогать не на словах, а на деле», - сказала Е.СУЩЕНКО.

Руководитель области поздравил детей с Новогодними и Рождественскими праздниками и подарил сладости и игрушки. Дети в свою очередь порадовали руководителей области концертной программой.