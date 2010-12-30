Помощь при рождении ребенка увеличат в два раза?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает в два раза увеличить пособие при рождении ребенка.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте и размещен на официальном сайте Верховной Рады (№7521 от 28 декабря 2010 года).

Законопроектом предусматривается внести изменения в закон «О государственной помощи семьям с детьми» - увеличить как общий размер пособия при рождении ребенка, так и размер единовременной выплаты такого пособия.

В частности, пособие при рождении ребенка будет предоставляться в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, – на первого ребенка (23,97 тыс. грн.); кратной 60 размерам прожиточного минимума, – на второго ребенка (47,94 тыс. грн.); кратной 120 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого следующего ребенка (95,88 тыс. грн.).

Законопроектом также предусматривается увеличение срока, на протяжении которого будут осуществляться ежемесячные выплаты пособия при рождении ребенка (на первого ребенка – на протяжении 24 месяцев, на второго ребенка – на протяжении 48 месяцев, на третьего и каждого следующего ребенка – на протяжении 72 месяцев).