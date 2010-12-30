Какая погода будет на Новый год

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, только в северных, Волынской, Ривненской и Львовской областях небольшой снег.

На дорогах, кроме восточных областей и Приазовья, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13° мороза, в прикарпатских, центральных и южных областях местами 15-17° мороза, днем 3-8° мороза, в южных областях и Приазовье от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью 4-9° мороза (на Южном побережье около 0°), днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 15-20° мороза, днем 8-13° мороза.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза. В Киеве температура ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза.