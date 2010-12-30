Черниговские таможенники задержали на границе украинца с килограммом метадона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе таможни.

В частности, во время осуществления совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе сотрудники Черниговской таможни и пограничники обнаружили в чемодане с личными вещами гражданина Украины кристаллообразное вещество белого цвета.

Водитель микроавтобуса "Фольксваген-транспортер", 34-летний житель Львова, возвращался из Беларуси в Украину, и для пересечения границы избрал полосу упрощенного контроля - "зеленый коридор". Между тем, во время проверки автомобиля «сработала» служебная собака Фрося.

Поэтому сотрудники таможни и пограничники приняли решение об углубленном досмотре, во время которого и обнаружили полиэтиленовый пакет с кристаллообразным веществом. При применении экспресс-анализатора "Сигма" была получена положительная реакция на наркотическое вещество метадон.

Сейчас проводится экспертное исследование изъятого вещества.