В Украине за прошлые сутки случился 91 пожар
10:11, 30 декабря 2010Страна
1
Уничтожены 30 зданий
В Украине на протяжении прошлых суток был зарегистрирован 91 пожар, в том числе в жилищном секторе 61 пожар, на которых выявлены тела двух погибших.
Кроме этого, возникли 11 пожаров на транспорте, сообщает пресс-служба МЧС.
Огнем уничтожены 30 зданий, 10 единиц автотракторной техники и 9 тонн кормов.
Ориентировочные убытки от пожаров составляют 2 млн. 56 тыс. грн., из которых 668 тыс. грн., – прямые.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter