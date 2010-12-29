Президент подписал закон о контроле за непищевой продукцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят парламентом 2 декабря. Закон устанавливает правовые и организационные основы осуществления государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции.

Целью осуществления рыночного надзора является принятие ограничительных (корректирующих) мер с соответствующим информированием об этом общественности о продукции, которая при ее использовании по назначению или при обоснованно предполагаемых условиях и при надлежащей установке и техническом обслуживании представляет угрозу общественным интересам или которая другим образом не соответствует установленным требованиям.

Целью осуществления контроля продукции является обеспечение соответствия продукции, которая ввозится на таможенную территорию Украины, установленным требованиям до момента ее выпуска в свободный оборот на таможенной территории Украины и недопущение ввоза на таможенную территорию Украины продукции, которая представляет серьезный риск общественным интересам.

Закон предусматривает, что органы рыночного надзора и их должностные лица обеспечивают защиту персональных данных и информации, которая в соответствии с законом является коммерческой или другой охраняемой законом тайной, к которым эти органы и должностные лица имеют доступ в связи с осуществлением своих полномочий.

Такие данные и информация не подлежат разглашению без разрешения лиц или органов, которые их предоставили, если другое не определено этим или другими законами Украины, или использованию должностными лицами органов рыночного надзора для личных целей.

Субъекты хозяйствования во время осуществления рыночного надзора и контроля продукции имеют право требовать от должностных лиц, которые осуществляют рыночный надзор и контроль продукции, соблюдения требований законодательства; проверять наличие у должностных лиц, которые осуществляют рыночный надзор и контроль продукции, наличия служебных удостоверений и присутствия во время осуществления всех мер рыночного надзора и тому подобное.

Субъекты хозяйствования обязаны при осуществлении хозяйственной деятельности эффективно взаимодействовать между собой при принятии ограничительных (корректирующих) мер, предусмотренных данным законом.

В случае если производители (импортеры) считают или имеют основания считать, что продукция, которую они ввели в оборот, не соответствует установленным требованиям, они обязаны немедленно принять необходимые меры по приведению такой продукции в соответствие с установленными требованиями, в том числе путем изъятия ее с оборота и/или ее отзыва. В случае если отмеченная продукция представляет риск, производители (импортеры) обязаны немедленно известить соответствующий орган рыночного надзора об этой продукции и предоставить необходимые сведения, в частности, о таком несоответствии и любых принятых ограничительных (корректирующих) мерах.

Закон предусматривает, что рыночный надзор осуществляется органами рыночного надзора в пределах сфер их ответственности. Органы рыночного надзора представляют единую систему. Запрещается незаконное влияние и вмешательство в осуществление органами рыночного надзора своих полномочий. Контроль продукции осуществляется таможенными органами.

Совет рыночного надзора является коллегиальным консультативно-совещательным органом при центральном органе исполнительной власти по вопросам экономической политики, который создается с целью подготовки согласованных предложений по организации осуществления рыночного надзора и контроля продукции. Центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики раз в три года проводит оценку рыночного надзора.