Кто ответит за смерть подростка, отдыхавшего в «Молодой гвардии»

Прокуратура возбудила уголовное дело за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло смерть 14-летнего подростка в детском центре «Молодая гвардия» в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело согласно ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины были возбуждены прокуратурой Суворовского района Одессы после проведения соответствующей проверки.

Начато досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Одесской инфекционной больнице умер 14-летний школьник из райцентра Балта Виталий Танасийчук, который отдыхал в оздоровительном центре «Молодая гвардия». Подросток был доставлен в больницу из лагеря в тяжелом состоянии, уже без сознания. Мать подростка обвиняет медперсонал «Молодой гвардии» в том, что ее сыну своевременно не была оказана медицинская помощь.

Специалисты Министерства здравоохранения Украины считают, что причиной смерти 14-летнего подростка стала объединенная вирусная инфекция - грипп В и парагрипп.