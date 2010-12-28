В этом году уменьшилось количество ДТП с тяжелыми последствиями

Государственная автомобильная инспекция констатирует стабильную тенденцию к уменьшению в этом году количества дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

По его словам, в этом году, благодаря предпринятым мерам, количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, в результате которых были погибшие и пострадавшие, уменьшилось на 15,1% по сравнению с показателями прошлого года. В частности, в 2010 году в ДТП погибло на 14% меньше людей, чем в 2009 году (4 тыс. 523 против 5 тыс. 260), и на 15,5% меньше - травмировано (38 тыс. 113 против 45 тыс. 128 в 2009 году).

В результате предпринятых мер, заверил В.ЛОЗОВОЙ, удалось сохранить жизнь 737 участникам дорожного движения и предотвратить травмирование более 7 тысяч человек.