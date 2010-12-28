Продажу алкоголя и табака в МАФах запретят по всей Украине?

Запрещение продажи алкоголя и табака в МАФах в Киеве должно стать примером в вопросе прекращения продажи алкоголя и табака по всей стране в киосках.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель «Молодых регионов» Андрей ПИНЧУК.

Он напомнил, что соответствующее решение было принято 23 декабря 2010 года Киевским городским советом с целью сокращения потребления алкогольных напитков и табачных изделий в городе Киеве.

Как сообщили в пресс-службе А.ПИНЧУКА, он недавно внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно полного запрещения продажи алкоголя и табака в МАФах. “Решение Киевского городского совета является абсолютно правильным, и мы будем все делать для того, чтобы соответствующие решения принимались и другими органами местного самоуправления в Украине», - отметил он.

А.ПИНЧУК подчеркнул, что украинские подростки употребляют больше алкоголя и табака по сравнению с одногодками во всех других стран мира. По его словам, 60% школьников не способны выполнить общеевропейские тесты из физкультуры, а 30% мальчиков и 18% девочек начинают курить в возрасте 11-12 лет.

В пресс-службе сообщили, что по результатам проведенного специалистами Коростышевского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи на вопрос: «Где чаще всего приходилось употреблять алкогольные напитки?» 24% подростков избрали вариант «во дворе, в подъезде, на улице, в кафе». “И продали им эти напитки точно не в супермаркете, в котором возле касс установлены камеры, кассиры обязаны проверять факт достижения определенного возраста для продажи этой группы товаров, а охрана контролирует весь процесс”, - прокомментировал ситуацию А.ПИНЧУК.