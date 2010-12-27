Благодаря порталу «Сиротству – нет!» более 900 детей нашли семью

Благодаря Всеукраинскому порталу по вопросам усыновления «СИРОТСТВУ – НЕТ!» 902 ребенка, чьи анкеты были размещены на портале, обрели родителей. За год реализации проекта, на сайте появилась информация о 8000 детей, нуждающихся в родительской любви. А в рубрике «Этому ребенку нужна семья!» было размещено 577 видеороликов о детях-сиротах.

Так же на портале размещено множество полезной информации для тех, кто задумался, как сделать жизнь ребенка-сироты полноценной и счастливой. Это нормативные акты, рекомендации специалистов, опыт усыновителей и полезные контакты. Продолжает свою работу национальная горячая линия 0 800 50 14 14, специалисты которой ответят на любой вопрос, касающийся усыновления или опеки.

Информационным партнером портала www.sirotstvy.net по аналогии с испанской «Барселоной» стал ведущий футбольный клуб Украины, обладатель кубка УЕФА «Шахтер». В течение года проект поддержало также значительное количество газет, Интернет-агентств и порталов, в частности, УНИАН, Укринформ, УКРНЕТ, газета Сегодня и другие. Налажено тесное сотрудничество с Укрзализницей. 14 украинских телеканалов транслируют проморолики портала. Это помогает сблизить детей, которые размещены на www.sirotstvy.net, с потенциальными родителями. Информационным партнером портала может стать каждое СМИ, разделяющее главную идею - ребенок должен воспитываться в семье.

Для справки. Интернет-портал «Сиротству - нет!» создан с целью продвижения национального усыновления и призван максимально сократить расстояние между ребенком и потенциальными родителями. На портале размещена информация о детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Украине, которая постоянно обновляется и расширяется. В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе, в котором он находится. Также у пользователей портала есть возможность получить онлайн консультацию специалистов: психолога, юриста, соцработника, обсудить интересующие их вопросы в форуме, воспользоваться библиотекой книг, документов и нормативных актов по вопросам усыновления.

Портал разработан Фондом Рината Ахметова вместе с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и Всеукраинской общественной организацией «Магнолия».