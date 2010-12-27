Уникальное солотвинское соляное месторождение можно возродить

Уникальные солотвинские соляные шахты, в которых находилась аллергологическая больница и велась добыча соли, можно возродить, или же наладить в Солотвино карьерную добычу.

Об этом заявил исполнительный директор Отделения горно-химического сырья Академии горных наук Украины Анатолий ГАЙДИН в статье для «Зеркала недели».

«В последние годы система отвода воды из шахтных полей вышла из строя, вследствие чего одна из двух соляных шахт с подземными больницами в 2009 году была затоплена. Вторая шахта находится в аварийном состоянии: 22 мая 2010-го в ствол шахты обрушилось около 200 кубометров пород. Добыча соли прекращена. Происходит неуправляемое затопление шахты. Шахтеры, которые когда-то добывали соль, и персонал, обслуживавший больницы, нынче безработные. Коллектив рудника остался без каких-либо средств к существованию», - рассказывает специалист.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19 ноября 2010 дал правительству поручение относительно урегулирования ситуации, сложившейся на Солотвинском солеруднике, сохранения аллергологических больниц в соляных шахтах и недопуска техногенной катастрофы.

«Однако восстановить шахты уже технически невозможно, а строительство новой шахты требует много времени и средств. В связи с этим работники Отделения горно-химического сырья АГН Украины на основе прогноза развития экологической ситуации предложили два варианта мер по спасению Солотвино», - отмечает эксперт.

Первый, самый дешевый, вариант, по информации, А.ГАЙДИНА, заключается в добыче запасов соли, залегающих выше уровня подземных вод, с помощью горизонтальных выработок - штолен.

«Одновременно с добычей соли можно создать подземные залы для размещения больницы и развлекательных заведений», - информирует эксперт.

Второй вариант заключается в открытой добыче соли из карьера.

«При этом создается возможность выпиливания больших соляных блоков, из которых можно строить соляные дворцы для размещения больниц и развлекательных заведений. В случае применения этого способа создаются условия для мощного производства каменной соли. Карьер может иметь площадь до 100 га. При глубине карьера 50 м выемочные запасы соли составляют до 100 миллионов тонн», - рассказывает эксперт.