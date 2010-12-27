В Украине за минувшие сутки из-за пожаров погибли 13 людей

В Украине на протяжении минувших суток были зарегистрированы 93 пожара, в том числе в жилом секторе 64 пожара, на которых обнаружены тела 13 погибших.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба МЧС, возник 1 пожар на предприятии и 6 пожаров - на транспорте.

Огнем уничтожены 25 зданий, 8 единиц автотракторной техники и 5 тонн кормов.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 1 млн. 909 тыс. грн., из которых 240,5 тыс. грн. – прямые.