Причина смерти подростка в "Молодой гвардии" - грипп

Специалисты Министерства здравоохранения Украины считают, что причиной смерти 14-летнего подростка в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" стала объединенная вирусная инфекция - грипп В и парагрипп. Об этом сообщили УНИАН в Одесском облуправлении здравоохранения.

Согласно сообщения, проведенные лабораторные исследования показали, что инфекция была осложнена двусторонней вирусно-бактериологической пневмонией. Однако, члены комиссии Минздрава, отмечают, что для оглашения окончательных выводов нужны результаты гистологических и токсикологических исследований, которые пока не получены.

Члены отраслевой комиссии также рекомендовали администрации Государственного предприятия «Украинский детский центр "Молодая гвардия"» доставить в Одесскую городскую инфекционную больницу детей, у которых выявлены симптомы ОРВИ и кишечных заболеваний.

Кроме того, комиссия Минздрава предложила Государственной службе молодежи и спорта Украины создать комплексную комиссию для проверки организации работы медико-санитарной части детского центра "Молодая гвардия", а также провести переаттестацию врачей лагеря.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Одесской инфекционной больнице умер 14-летний школьник из райцентра Балта Виталий Танасийчук, отдыхавший по путевке за хорошую учебу в оздоровительном центре «Молодая гвардия». Подросток был доставлен в больницу из лагеря в тяжелом состоянии, уже без сознания. Мать В. Танасийчука, Татьяна, обвиняет медперсонал «Молодой гвардии» в том, что ее сыну вовремя не была оказана врачебная помощь. Для установления причины и обстоятельств смерти мальчика руководство Министерства здравохранения направило в Одессу специальную комиссию, на территории детского центра также работают специалисты облсанэпидемстанции, управления здравоохранения и прокуратуры.