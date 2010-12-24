Украинские граждане усыновили почти 2 тыс. детей
17:52, 24 декабря 2010Страна
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В течение 2010 года
В течение 2010 года украинские граждане усыновили почти 2000 детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрий СИЗЕНКО.
«С начала года украинские граждане усыновили 1999 детей сирот и детей лишенных родительской опеки», - сказал Ю.СИЗЕНКО. Он отметил, что иностранными гражданами было усыновлено 1089 таких детей.
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