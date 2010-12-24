Украинские граждане усыновили почти 2 тыс. детей

В течение 2010 года украинские граждане усыновили почти 2000 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрий СИЗЕНКО.

«С начала года украинские граждане усыновили 1999 детей сирот и детей лишенных родительской опеки», - сказал Ю.СИЗЕНКО. Он отметил, что иностранными гражданами было усыновлено 1089 таких детей.