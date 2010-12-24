Духовное здоровье украинцев - на низком уровне

Большая часть украинцев считает низким уровень общественной морали в стране. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Института Горшенина на тему «Мораль в Украине».

В частности, 60,2% украинцев считают низким уровень общественной морали. Почти треть опрошенных - 29,4% - охарактеризовали бы его как средний, и только 2,1% украинцев считают сегодняшний уровень морали в нашем обществе высоким. Затруднились ответить на данный вопрос 8,3% респондентов.

При этом подавляющее большинство граждан Украины - 98,5% - негативно относятся к употреблению наркотиков. Из них 95% дали ответ «полностью отрицательно», а 3,5% - «скорее отрицательно». Позитивно относится к данному явлению только 1% опрошенных. Из них 0,5% - «скорее положительно» и 0,5% - «точно положительно». Затруднились ответить на этот вопрос также 0,5% респондентов.

Большинство украинцев - 72% - негативно относятся к представителям сексуальных меньшинств. Из них 57,5% выбрали ответ «полностью отрицательно», а 14,5% - «скорее отрицательно» на этот вопрос. Позитивно относятся к данной категории граждан 13,0% опрошенных. Из них «скорее положительно» - 10%, «полностью положительно» - 3%. Затруднились ответить на данный вопрос 15% респондентов.

Более половины украинцев - 53,5% - положительно относятся к добрачным половым отношениям. Из них «полностью положительно» - 27,6%, «скорее положительно» - 25,9%. Отрицательное отношение к данному явлению высказали более трети респондентов - 38,4%. Из них 21,8% выбрали ответ «полностью отрицательно», а 16,6% - «скорее отрицательно». Затруднились с ответом на этот вопрос 8,1% опрошенных.

Большая часть респондентов - 65,6% - позитивно относится к гражданскому браку. Из них 33,5% дали ответ «полностью положительно», 32,1% - «скорее положительно». Отрицательное отношение к гражданскому браку высказали 31,9% респондентов. Из них ответ «полностью отрицательно» предпочли 23,2%, «скорее отрицательно» - 8,7%. Затруднились ответить на данный вопрос 2,5% опрошенных.

Большинство украинцев - 79,7% - осуждают супружеские измены. Из них 70,9% выбрали ответ «полностью отрицательно», а 8,8% - «скорее отрицательно». Относятся к этому явлению позитивно 13,4% опрошенных. Из них дали ответ «скорее положительно» - 9,1%, «полностью положительно» - 4,3%. Затруднились ответить на данный вопрос – 6,9% респондентов.

Большая часть граждан Украины - 65,9% - отрицательно относятся к разводу. Из них «полностью отрицательно» - 51,3%, «скорее отрицательно» - 14,6%. Позитивное отношение к разводу высказал каждый пятый украинец (20,3%). Из них ответ «скорее положительно» предпочли 13,7%, «полностью положительно» - 6,6%. Затруднились ответить на данный вопрос – 13,8% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев - 85,1% - осуждают проституцию. Из них 78,7% ответили «полностью отрицательно» на этот вопрос, а 6,4% - «скорее отрицательно». Позитивно относятся к проституции 7,9% опрошенных. Из них выбрали ответ «скорее положительно» 4,3%, «полностью положительно» - 3,6%. Затруднились ответить на данный вопрос 7,0% респондентов.

Большинство опрошенных - 74,9% - высказали отрицательное отношение к абортам. Из них 59,7% выбрали ответ «полностью отрицательно», 15,2% - «скорее отрицательно» на этот вопрос. Позитивное отношение к этому выразили 11,7% украинцев. Из них ответ «скорее положительно» выбрали 6,8%, «полностью положительно» - 4,9%. Затруднились ответить на данный вопрос 13,4% респондентов.

Подавляющее большинство граждан Украины - 92,9% - осуждают самоубийство. Из них 89,7% относятся к этому «полностью отрицательно», 3,2% - «скорее отрицательно». Положительное отношение к этому выразили лишь 1,2% опрошенных. Из них 0,9% выбрали ответ «скорее положительно», а 0,3% - «полностью положительно». Затруднились ответить на данный вопрос 5,9% респондентов.

*** Телефонный опрос на тему «Мораль в Украине» Институт Горшенина провел с 20 по 22 декабря 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.