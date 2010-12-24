Для слепых издали Молитвослов и Закон Божий

Украинская православная церковь (Московского Патриархата) по инициативе митрополита Луцкого и Волынского НИФОНТА впервые издала Молитвослов и Закон Божий, напечатанный шрифтом Брайля.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель пресс-центра Волынской епархии протоиерей Валентин МАРЧУК и митрополит Луцкий и Волынский НИФОНТ.

"Мы издали приблизительно 1 тысячу экземпляров Закона Божьего и Молитвослова. Все, кто приобщился к этой акции, знали, что это абсолютная благотворительная акция", - сказал В.МАРЧУК.

По его словам, по просьбе Русской православной церкви в Москву также было передано три экземпляра Молитвослова, изданного шрифтом Брайля.

"Уже несколько лет назад воспитанники Волынской духовной семинарии с нашего благословения, своими руками, сами выкололи на языке Брайля Молитвослов для незрячих. Это была первая ласточка в Украине", - сообщил отец НИФОНТ.

В свою очередь инвалиды по зрению приветствовали такое издание. "Мы все радуемся, что незрячие люди теперь могут самостоятельно брать в руки Закон Божий и вникать, читать, понимать его и соответственно делать в жизни те или иные шаги", - отметил председатель правления Волынской областной организации общества слепых Юрий СИМОНЧУК.

В свою очередь главный офтальмолог Украины, доктор медицинских наук Сергей РЫКОВ добавил, что сейчас совместно с церковью в Волынской области создается офтальмологический кабинет. "Мне очень приятно, что этот проект будет продолжен", - отметил он.

Справка УНИАН. Шрифт Брайля - это рельефно-точечный шрифт, которым пользуются на письме и в чтении незрячие люди. Шрифт был разработан в 1821 году французом Луи Брайлем, который в три года сам потерял зрение.