Возбудили дело относительно закупки 1000 «скорых»

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству убытков при закупке должностными лицами правительства Юлии ТИМОШЕНКО 1 тысячи автомобилей «скорой помощи» за полученные под государственные гарантии кредитные средства иностранного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Закупили автомобили, и государственные гарантии за кредиты взяты в одном из иностранных банков под «скорую помощь», а они не годятся под это. И это не десять, не сто автомобилей, а тысяча. И цена завышена на 50 млн. грн.», - сказал генпрокурор.

Он заметил, что все эти автомобили были переданы в регионы во время президентской избирательной кампании.

«В этой ситуации будет только объективность: виноват - невиноват», - сказал генпрокурор.

По словам В.ПШОНКИ, по этому делу обвинения еще никому не предъявлены, следователи устанавливают должностных лиц, причастных к злоупотреблениям.