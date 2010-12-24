Проводятся проверки соблюдения санитарных требований

14:06, 24 декабря 2010
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В канун праздников

Ветеринарная служба Украины проводит проверки соблюдения ветеринарно-санитарных требований в канун праздников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что во время проведения предпраздничных ярмарок работники службы ветеринарной милиции провели 61 проверку соблюдения субъектами хозяйствования ветеринарно-санитарных правил торговли продукцией животного происхождения в магазинах, супермаркетах, складах и других торговых заведениях. В ходе проведенных мероприятий выявлено 59 правонарушений.

Как сообщил начальник управления ветеринарной милиции МВД Украины Сергей ОКСЮТА, по результатам проведенных на протяжении этой недели проверок 47 лиц привлечено к административной ответственности, из них 16 – должностных лиц. В интересах государства взыскано штрафных санкций на сумму 4845 грн., в том числе с должностных лиц – 3026 грн. Составлено и проконтролировано выполнение 18 предписаний относительно устранения выявленных недостатков. Приостановлена деятельность 2 проверенных объектов.

При участии работников ветеринарной милиции изъяты из обращения 8,65 тонн продукции животного происхождения, безопасность которой не подтверждена соответствующими документами. Общая сумма изъятой продукции составляет 167,8 тыс. грн.

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