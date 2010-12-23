Принят закон о социальной защите украинцев от СПИДа

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 264, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что государство гарантирует обеспечение приоритетности в профилактике распространения ВИЧ-инфекции информационно-разъяснительной работы с населением относительно принципов здорового и нравственного образа жизни, духовных ценностей и ответственного поведения в сфере сексуальных отношений; пропаганды здорового образа жизни; постоянного мониторинга эпидемической ситуации и контроля за осуществлением мероприятий по предотвращению заболевания ВИЧ-инфекцией; доступности и надлежащего качества тестирования с целью выявления ВИЧ-инфекции, в том числе анонимного, с предоставлением предварительной и последующей консультативной помощи, а также обеспечение безопасности тестирования для обследуемого лица и персонала, который его проводит и тому подобное.

Также государство гарантирует социальную защиту людей, живущих с ВИЧ, членов их семей, медицинских, социальных и других работников, занятых в сфере предотвращения заболевания ВИЧ-инфекцией, а также предоставление людям, живущим с ВИЧ, необходимой медицинской помощи и социальных услуг.

Полномочия относительно осуществления межведомственной координации мероприятий по предотвращению заболевания ВИЧ-инфекцией возлагаются на специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в области здравоохранения.

Мероприятия по предотвращению заболевания ВИЧ-инфекцией разрабатывают и осуществляют в пределах своей компетенции соответствующие центральные, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации всех форм собственности.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, лица, обратившиеся за предоставлением статуса беженца и которым предоставлен статус беженца в Украине, другие иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях временно находятся на территории Украины, имеют право на проведение тестирования с целью выявления ВИЧ с получением квалифицированной консультации до и после проведения тестирования, которое осуществляется в соответствии с протоколом проведения такого тестирования, утвержденного специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.