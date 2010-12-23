С 2011 года в Украине начнется двухлетний эксперимент по реформированию здравоохранения

С 2011 года в трех регионах Украины начнется двухгодичный эксперимент по реализации реформы системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге в Киеве.

«Год завершается, а реформа здравоохранения начинается. Это, возможно, один из самых главных пунктов программы экономических реформ. Реформа здравоохранения была приоритетной в 2010 году, и она остается приоритетом на 2011 год», - отметила И.АКИМОВА.

Она сообщила, что для минимизации рисков при осуществлении реформы планируется с 2011 года апробация будущей модели системы здравоохранения на трех экспериментальных площадках – пилотных регионах, - в частности, в Донецкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

«Эксперимент в рамках реформы предусматривает перестройку сети медицинских заведений и схему их финансирования», - объяснила И.АКИМОВА, уточнив, что на проведение эксперимента запланированы два года.

По ее словам, первый шаг реализации медицинской реформы должен быть направлен на подготовку необходимой законодательной базы и нормативно-правовых актов, которые будут связаны, в первую очередь, с изменением системы финансирования медицинской отрасли.

При этом первый заместитель главы АП отметила, что вероятно, придется вносить изменения в Бюджетный кодекс.

«Чем скорее мы запустим основную законодательную базу, которая покажет направление реформы здравоохранения, тем быстрее эта реформа начнется», - отметила И.АКИМОВА, выразив надежду, что соответствующие законопроекты в сфере здравоохранения будут внесены в Верховную Раду в конце января 2011 года.

Как она также заявила, планируется, что новая схема финансирования медицинской отрасли в пилотных регионах начнет работать с 2012 года. «И после 12-го года будут подведены итоги, определены правильные, перспективные пути распространения этого эксперимента, после чего такая схема должна получить распространение по всей Украине», - заявила И.АКИМОВА.