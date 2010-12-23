Бахтеева предлагает создать единую систему учета инвалидов

В Украине необходимо создать единую систему учета инвалидов и определить единую схему работы с ними, заявила глава Комитета Верховной Рады Укарины по вопросам охраны здоровья Татьяна Бахтеева на заседании гуманитарного совета у Президента Украины, который состоялся 22 декабря.

Как заявили УНИАН в пресс-службе народного депутата, Т.Бахтеева подчеркнула, что Минздрав должен приступить к разработке единой системы учета инвалидов и определить порядок их регистрации.

Т.Бахтеева также отметила, что на сегодняшний день Министерство здравоохранения не имеет единой прозрачной и достоверной системы учета инвалидов. Это, по ее словам, связано с проблемами определения инвалидности. «Да, у нас принято говорить о том, что в Украине более 2,6 млн. инвалидов. Однако, могу со всей уверенностью заявить о том, что эта цифра – занижена. За многие годы единая система учета инвалидов, в отличие от других стран, в Украние так и не создана. И в значительной мере связано с недостатками в работе Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики» - заявила депутат.

«Ведь сегодня Минздрав, к сожалению, не может дать точных данных по поводу того, сколько у нас имеется инвалидов в связи с той или иной конкретной причиной, конкретным заболеванием. Это – одна из главных причин, которая отрицательно влияет на качество планирования мероприятий, направленных на обеспечение инвалидов медицинской и реабилитационной помощью, на эффективность и рациональность использования бюджетных средств» - констатировала Татьяна Бахтеева.

Еще одной очень болезненной и острой проблемой, на сегодня, является проблема детской инвалидности – отметила Бахтеева.

По ее словам, в начале 2010 года в Украине насчитывалось более 160 тыс. детей-инвалидов (в возрасте от 0 до 17 лет). Первое место среди причин, формирующих структуру первичной инвалидности детей, принадлежит врожденным аномалиям, деформациям и хромосомным нарушениям – (более 45 тыс. детей). Около 2% детей в Украине имеют статус ребенка-инвалида. И самое печальное то, что ежегодно количество детей-инвалидов увеличивается на 18 – 20 тыс. человек.

При этом, основной причиной детской инвалидности является перинатальная патология – сообщила Татьяна Бахтеева.