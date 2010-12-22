Глава Минздрава должен создать медицину европейского уровня

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поставил перед новоназначенным министром здравоохранения Ильей ЕМЦЕМ задачу создать в Украине медицину европейского уровня.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил, представляя трудовому коллективу Минздрава И.ЕМЦА, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Илья Николаевич ЕМЕЦ получил прекрасное образование и практический опыт в нашей стране, и опыт работы в ведущих мировых медицинских центрах. Это чрезвычайно важно, поскольку главная наша задачу - сделать нашу медицину современной, используемой новейшие технологии», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что И.ЕМЕЦ не просто известный ученый, а ученый с мировым именем, имеющий значительный практический опыт работы в отечественных и мировых медицинских учреждениях. (УНИАН: до назначения министром И.ЕМЕЦ работал директором Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины).

«Реформа отрасли здравоохранения и приближение ее к стандартам, действующим в Европе, - это главная наша задача. Правительство будет уделять здравоохранению чрезвычайно большое внимание, и все возможные средства мы будем направлять на то, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни, улучшить качество жизни, создать систему ранней диагностики заболеваний и обеспечить качественное лечение и реабилитацию больных», - отметил глава правительства, добавив при этом, что медицина является приоритетом для правительства, и со следующего года ее финансирование будет увеличено.

Н.АЗАРОВ считает, что увеличение финансирования медицинской отрасли может быть непропорциональным относительно других отраслей. «Только мы должны быть убеждены, что каждая копейка пойдет на улучшение качества медицинских услуг», - подчеркнул премьер.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поблагодарил экс-министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА за работу, добавив, что такой квалифицированный специалист без работы не останется.