Выяснили до какого возраста развивается мозг

Физические упражнения и даже наблюдение за ними позволяют развивать головной мозг. К такому выводу пришли психологи из университета Чикаго (University of Chicago) Однако другие исследования говорят о том, что одного пассивного наблюдения для стимулирования развития интеллекта недостаточно. И снова в научных кругах возникло противоречие, кто же прав?

В рамках исследования проводимого психологами из университета Чикаго сравнивались хоккеисты, хоккейные болельщики и люди, которые отроду хоккеем не интересовались. Как оказалось, во время бесед о хоккее у хоккеистов и болельщиков значительно - по сравнению с людьми, этой игрой не интересующимися - повышалась активность зоны головного мозга, которая "отвечает" за планирование и контроль физических действий. Это наблюдение было сделано впервые.

На основании этого, авторы пришли к следующему выводу: мозг способен "обучаться" отдавать нужные команды телу даже в ситуациях, когда его владелец не действует самостоятельно - в данном случае, он просто сидит в зале или перед телевизором, следя за перипетиями хоккейной баталии.

В перспективе, это открытие способно привести к определенным изменениям в методах подготовки людей, связанных с физической деятельностью: не только спортсменов, но и военных, телохранителей, пожарных и пр.

И вот новое открытие - человек взрослеет только к 40 годам, когда мозг перестает развиваться. К такому выводу пришли ученые под руководством профессора Сары-Джейн Блэйкмор из Университетского колледжа Лондона.

Согласно результатам сканирования мозга добровольных участниц, префронтальная кора, расположенная сразу позади лба, изменяет свою форму и в 30, и в 40 лет.

Согласно докладу доктора Блэкмор, еще десять лет назад в среде медиков господствовало мнение, что умственное развитие осуществляется только в детстве. Теперь же стало очевидно, что в детстве оно только начинается, проходит своеобразную реорганизацию в конце подросткового периода, и затем продолжается в зрелом возрасте - в 30-40 лет.

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