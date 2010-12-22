В рекламе лекарств предупредят об угрозе самолечения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменения в статью 21 Закона Украины “О рекламе” относительно сопровождения рекламы лекарственных средств предупреждением об угрозе самолечения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 254 народного депутата из 292, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект Закона “О внесении изменения в статью 21 Закона Украины “О рекламе” направлен на защиту физического здоровья населения Украины путем ограничения манипулятивных составляющих рекламы лекарственных средств и, таким образом, формирования в общественном сознании постоянной мысли об опасности самолечения.

Этим законопроектом предусмотрено внесение изменения в часть 4 статьи 21 Закона «О рекламе», которой устанавливается, что реклама всех лекарственных средств должна сопровождаться предупреждением об угрозе самолечения.