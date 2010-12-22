Ни один из украинских миротворцев не болеет малярией

Ни один из украинских миротворцев не болеет тропической малярией, заявляет начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван ГАЙДА.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции во Львове он сказал: “Прежде всего, я хотел бы всех успокоить, что ни один из миротворцев, которые прилетели 16 декабря первым рейсом из Либерии, не болен тропической малярией. Сейчас в медицинском заведении находится 80 миротворцев. Это сегодня полностью здоровые люди. Они не имеют никаких симптомов этого заболевания или каких-либо других болезней. После углубленного медицинского обследования в их крови заподозрено наличие малярийного плазмодия (Plasmodium falciparum), который при определенных условиях является возбудителем тропической малярии”.

Как объяснил И.ГАЙДА, с целью недопущения развития этого заболевания все миротворцы сконцентрированы в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, где проводится однодневная санация специальным французским противомалярийным препаратом «Лореам» (однодневный курс – 6 таблеток), “после чего следующие два дня – двойной контроль. И если в крови не будет выявлен опасный паразит – миротворцы отправятся к месту прохождения службы и к семьям”.

“После успешного уничтожения в крови малярийного плазмодия мы гарантируем, что эти люди никогда не заболеют тропической малярией, разве что при условии повторного заражения, а это может случиться лишь в странах, где паразит распространен”, – отметил руководитель военного медицинского заведения.

Он также сообщил, что классическая тропическая малярия – это инфекционное заболевание с инкубационным периодом 7-14 дней, которое передается через кровь и укусы комаров, а Либерия, откуда вернулись украинские миротворцы, является одной из проблемных стран Африки по распространению заболеваемости малярией.

“Поэтому ситуация, сложившаяся с военнослужащими этой ротации, является вполне типичной, поскольку все зависит от адаптации отдельного организма к изменению климата и др. Все профилактические мероприятия, которые с миротворцами проводятся, не могут, к сожалению, гарантировать полной защищенности, поскольку организм человека реагирует на них по-разному”, - сказал И.ГАЙДА.

Как сообщал УНИАН, продолжается очередная ротация 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины, который выполняет миротворческую миссию ООН в Либерии.

16 декабря самолетом Миссии ООН из Африки во Львов прибыла первая группа украинских миротворцев, которых разместили в Международном центре миротворчества и безопасности для проведения мероприятий обсервации – медицинского обследования на предмет возможной заболеваемости тропическими болезнями. После проведения предварительных анализов медицинские работники в крови военнослужащих выявили подозрение на наличие африканских паразитов, что дало основания оставить их еще на несколько дней для проведения более глубокого обследования.

Сегодня вечером из Либерии ожидается прилет еще 165 украинских миротворцев.