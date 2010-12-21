В Украине за минувшие сутки от пожаров погиб 21 человек
17:09, 21 декабря 2010Страна
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Всего 137 пожаров
В Украине на протяжении минувших суток были зарегистрированы 137 пожаров, в том числе в жилом секторе 108 пожаров, на которых 21 человек погиб.
Как сообщает пресс-служба МЧС, кроме этого, возник 1 пожар на предприятии и 10 пожаров - на транспорте.
Огнем уничтожены 41 здание, 6 единиц автотракторной техники и 6 тонн кормов.
Ориентировочные убытки от пожаров составляют 2 млн. 324 тыс. грн., из которых 718 тыс. грн. – прямые.
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