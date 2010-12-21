Урегулирован вопросы оплаты отпуска в связи с усыновлением

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об урегулировании вопроса оплаты одноразового отпуска в связи с усыновлением ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 235 народных депутатов из 255 зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с внесенными изменениями, части вторая и третья статьи 182 Кодекса законов о труде Украины изложены в редакции, согласно которой "женщинам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской заботы, старше трех лет, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - при усыновлении двух и больше детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка".

Согласно закону, этот отпуск может быть использован также отцом ребенка.

Женщинам, усыновившим ребенка (или одновременно двух и больше детей), предоставляются отпуск для ухода за ним на условиях и в порядке, установленных статьями 179 и 181 кодекса.

Также, в соответствии с изменениями, внесенными законом в Закон "Об отпусках", часть первая статьи 18-1 изложена в редакции, согласно которой "лицу, усыновившему ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской заботы, старше трех лет, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка длительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - при усыновлении двух и больше детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка (если усыновителями являются супруги - одному из них по их усмотрению)".