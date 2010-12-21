Парламент запретил отчуждение оздоровительных заведений

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения и передачи в аренду оздоровительных заведений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 242 народного депутата из 260, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на сохранение оздоровительных заведений, находящихся в государственной и коммунальной собственности, с целью обеспечения надлежащих условий для оздоровления и отдыха населения.

Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления запрещается принимать решение о перепрофилировании (изменении основного вида экономической деятельности), отчуждении, ликвидации, передаче в закладную (ипотеку) оздоровительных заведений, находящихся в государственной и коммунальной собственности, а также принимать решение об их слиянии, присоединении, делении, преобразовании, выделении, передаче в аренду и внесении залога в качестве вклада в совместную деятельность для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом населения.

В этом законе под термином “оздоровительные заведения” следует понимать постоянно или временно действующие специально организованные или приспособленные заведения, к которым принадлежат санитарно-профилактические, лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные, санаторно-курортные, научно-медицинские и другие заведения здравоохранения, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, основным видом деятельности которых является осуществление комплекса мероприятий социального, медицинского, профилактического, лечебного, гигиенического, спортивного, реабилитационного и воспитательного характера, направленных на улучшение и укрепление физического и психического состояния здоровья населения.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.