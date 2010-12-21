У военных, вернувшихся из Либерии, обнаружили малярию

80 миротворцев, которые вернулись из Либерии во Львов, госпитализированы с подозрением на тропическую малярию.

Как сообщает ТСН, в крови военнослужащих обнаружили малярийный плазмодий. Он является возбудителем тропической малярии. Однако военные медики отмечают, что миротворцы не больны, ведь инфекцию вовремя обнаружили. Сейчас военнослужащих лечат.

"Проводим однодневную санацию специальным французским препаратом "лордам", который предусматривает применение 6 таблеток для того, чтобы уничтожить тот паразит в крови", - сообщил руководитель военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван ГАЙДА.

Инфекция передается только через кровь и укус комара, поэтому для родственников военных нет никакой угрозы.

Во вторник, 21 декабря, из Либерии возвращаются еще 160 военнослужащих. Их тоже ждет тщательное обследование.

Раньше, в 2008 году, от малярии во Львовском военном госпитале скончался 23-летний миротворец. По словам врачей, тогда парень поздно обратился за помощью.