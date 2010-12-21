Янукович примет участие в открытии новой клиники кардиологии
09:12, 21 декабря 2010Страна
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Событие в Киеве
Сегодня в 10.30 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественном открытии корпуса №2 государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины» - клиники для взрослых (ул. Мельникова, 24).
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
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