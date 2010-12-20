В медцентре детской кардиологии откроют клинику для взрослых

Завтра, 21 декабря, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественном открытии клиники для взрослых «Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии» (ул. Мельникова, 24).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что мероприятие начнется в 10.30.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 17.30 20 декабря по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

Представители СМИ приглашаются на 9.30.