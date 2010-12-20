В медцентре детской кардиологии откроют клинику для взрослых
15:27, 20 декабря 2010Страна
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Янукович примет участие
Завтра, 21 декабря, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественном открытии клиники для взрослых «Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии» (ул. Мельникова, 24).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что мероприятие начнется в 10.30.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 17.30 20 декабря по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.
Представители СМИ приглашаются на 9.30.
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