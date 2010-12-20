На Черкасчине мужчина замерз на пороге собственного дома

В Черкасской области мужчина замерз на пороге собственного дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, тело 52-летнего мужчины было обнаружено в одном из дворов на пороге собственного дома в поселке Лисянка. По свидетельству соседей, человек злоупотреблял алкоголем, и в тот вечер его также видели выпившим.